رئيس وزراء السودان ورئيس الحركة الشعبية- شمال يتفقان على استئناف مفاوضات السلام خلال أكتوبر المزيد

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وزعيم الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو اتفقا على استئناف مفاوضات السلام خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وأوضحت المصادر خلال حديثها لـ"الخليج 365" أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مغلق عقد، الجمعة، في عاصمة جنوب السودان جوبا، التي وصلها حمدوك للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق السلام النهائي مع الجبهة الثورية المقرر غدا السبت.

وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير "الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية" إبراهيم الشيخ، إن الاتفاق مع فصيل الحلو بات وشيكا.

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وأضاف الشيخ في تصريحات لـ"الخليج 365" "سيتم وضع صيغة لقضية فصل الدين عن الدولة" وهي محور الخلاف بين الحكومة الانتقالية وحركة الحلو.

وأسهمت تفاهمات بين حمدوك والحلو خلال اجتماع بأديس أبابا الشهر الماضي، في كسر جمود التفاوض بين الطرفين.

وقضت هذه التفاهمات بإخضاع مسألة فصل الدين عن الدولة، التي تضعها حركة الحلو كموقف تفاوض، إلى نقاش خلال ورش عمل يتم على ضوء نتائجها استئناف المفاوضات الرسمية.