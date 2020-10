صوفيا فيرغارا أعلى الممثلات أجراً للعام 2020

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: تصدرت صوفيا فيرغارا نجمة مسلسل Modern Family تصنيف مجلة فوربس الجديد للممثلات الأعلى أجرًا في العالم بحصولها على 43 مليون دولار هذا العام، حيث قادت نجمة التليفزيون زيادة في اجور الشاشات الصغيرة تفوقت على تلك الموجودة في صناعة الأفلام.

وجاءت أنجلينا جولي بالمرتبة الثانية بـ (35 مليون دولار) و غال غادوت نجمة Red Notice بـ (31 مليون دولار) في المركز الثالث على القائمة.

كانت معظم دور السينما الأميركية مقفلة منذ أواخر مارس، مما دفع الاستوديوهات الكبرى إلى تأجيل الإصدارات ذات الميزانيات الكبيرة، بما في ذلك Black Widow و Wonder Woman 1984 التي تقوم على البطولات النسائية.

ونظرًا لأن العديد من نجوم السينما يكسبون مكافآت كبيرة بناءً على أداء شباك التذاكر، خلق الإفتقار إلى الإصدارات السينمائية الجديدة مكانًا في أعلى سلم الأجور لنجمات التلفزيون.

إجمالاً ، حصلت الممثلات العشر الأعلى أجرًا على 254 مليون دولار في الـ 12 شهرًا التي سبقت شهر يونيو ، بانخفاض 20٪ عن العام الماضي.

جميعهن باستثناء - أنجلينا جولي وإميلي - بلانت حققن الجزء الأكبر من أرباحهنمن التلفزيون والبث التدفقي.



يذكر أن سكارليت جوهانسون، التي تصدرت قائمة العام الماضي بأرباح بلغت 56 مليون دولار، لم تصل حتى إلى المراكز العشرة الأولى.

فيما يلي القائمة الكاملة:

1. صوفيا فيرجارا 43 مليون دولار

أنهت فيرجارا مسلسلها Modern Family على قناة ABC's وبدأت فترة عملها كقاضية في برنامج المواهب America’s Got Talent. حيث تحافظ على هذه الأرباح من خلال صفقات اعلانية، بما في ذلك مجموعة من الجينز لصالح Walmart والأثاث لصالح Rooms To Go.

2- أنجلينا جولي 35.5 مليون دولار

واحدة من الممثلات القلائل في القائمة تمكنت من جني جميع أموالها تقريبًا من الأفلام التقليدية، يأتي أكبر راتب لجولي من دورها في The Eternals، فيلم Marvel القادم بميزانية 200 مليون دولار.

3- غال جادوت 31.5 مليون دولار

مع تاجيل عرض Wonder Woman 1984 ، تحولت Gadot إلى Netflix ، حيث جمعت 20 مليون دولار من دورها في فيلم Red Notice. يقول المطلعون إنه سعر باهظ، لكنه جزء صغير من ميزانية المحتوى التي تبلغ 17 مليار دولار.

4. ميليسا مكارثي 25 مليون دولار

تقوم الممثلة الكوميدية بدور البطولة في فيلمين أحدهما على HBO Max والآخر على Netflix - كما تقوم بتقديم برنامج Little Big Shots على قناة NBC. بالاضافة الى قيامها بدور أورسولا في النسخة الحية من The Little Mermaid العام المقبل.

5. ميريل ستريب 24 مليون دولار

انضمت أسطورة الشاشة إلى المخرج ستيفن سودربيرغ في الكوميديا ​​Let Them All Talk ، والتي بيعت إلى HBO Max مقابل 33 مليون دولار. حصة ستريب منها 5 ملايين دولار على الأقل. وجاء الباقي من فيلم نتفليكس الاستعراضي The Prom المأخوذ عن مسرحية برودواي بنفس الاسم، بالإضافة الى فيلم Little Women الذي عرض العام الماضي.

6. إميلي بلانت 22.5 مليون دولار

حقق الجزء الأول من فيلم "مكان هادئ" الذي انتج بميزانية قدرها 17 مليون دولار، أرباحاً قدرت بـ 341 مليون دولار، وتفاوض بلانت على زيادة في اجرها بالجزء الثاني المقرر إصداره العام المقبل. وسيكسبها دورها في Jungle Cruise أجراً محترماً.

7. نيكول كيدمان 22 مليون دولار

ستنضم كيدمان إلى ميريل ستريب في فيلم The Prom للمخرج Ryan Murphy الذي سيعرض على Netflix، والذي سيؤمن لها راتبًا مقدمًا مكونًا من ثمانية أرقام. وستكسب حوالي مليون دولار لكل حلقة من مسلسلها القصير القادم على HBO الذي يحمل عنوان The Undoing.

8- إلين بومبيو 19 مليون دولار

بعد إعادة التفاوض بشأن العقد في عام 2017، تكسب بومبيو حوالي 550 ألف دولار لكل حلقة تقوم ببطولتها من مسلسل Grey’s Anatomy على قناة ABC. يقال إنها تضيف حوالي 6 ملايين دولار سنويًا من حصتها في أرباح المشاركة.

9- إليزابيث موس: 16 مليون دولار

دفعت Hulu لها مليون دولار لكل حلقة لتمثل دور البطولة في مسلسل The Handmaid’s Tale. كما شاركت في أرباح Invisible Man ، الذي حقق نجاحاً مفاجئاً فالفيلم الذي كلف إنتاجه 7 ملايين دولار فقط، حقق 134.3 مليون دولار في شباك التذاكر.

10- فيولا ديفيس محققة 15.5 مليون دولار

تدخل ديفيس القائمة لأول مرة بفضل شيكاتها المكونة من سبعة أرقام من مسلسل نتفليكس الناجح How to Get Away with Murder ودورها في فيلم Netflix المقتبس من مسرحية August Wilson التي تحمل عنوان Ma Rainey's Black Bottom.

المنهجية

تستند تقديرات الأرباح إلى بيانات من Nielsen و Box Office Mojo و IMDB ، بالإضافة إلى مقابلات مع المطلعين على الصناعة. جميع الأرقام قبل الضرائب. لا يتم خصم أتعاب الوكلاء والمديرين والمحامين ,والبالغة (10٪ و 15٪ و 5٪ على التوالي).

