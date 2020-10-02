رنا صلاح الدين - عاد الحديث من جديد على قضية حضانة الأبناء، بين النجمة أنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت، وتحديدا منذ طلاقهما في عام 2016.
وطالب فريق الدفاع عن النجم براد بيت في قضية حضانة أبنائه، الاستماع لشهادة الممثلة الأمريكية جيليان أرمينانتي صديقة جولي المقربة.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اللائحة التي قدمها براد بيت للمحكمة من أجل إدلاء شهادتهم، تضم علماء نفسيين وحارس أمن وأطباء.
وأوضحت أن جلسات القضية التي تشغل الرأي العام العالمي ستجري ما بين الـ 5 وحتى 23الـ 23 من أكتوبر الجاري.
وسيدلي براد بيت بشهادته، وسيتم استجواب أنجلينا جولي من قبل محاميه، لتحديد مع من ستكون حضانة الأبناء الستة خلال السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر، أن العلاقة كانت مميزة في الفترة الأخيرة بين براد بيت وأنجلينا جولي، حيث شوهد النجم الهوليودي عدة مرات أثناء زيارته لزوجته السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصراع يبدأ.. براد بيت يستعين بصديقة أنجلينا جولي للفوز بحضانة أبنائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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