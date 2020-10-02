الخليج 365الجمعة 2020/10/2 07:44 م بتوقيت أبوظبي
تلقت الفنانة الإماراتية أحلام جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن البرنامج الوطني لاستخدام لقاح "كوفيد-19" في الإمارات.
ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء حصولها على جرعة أولى من اللقاح، مشيرة إلى أنها ستتلقى جرعة ثانية بعد شهر من الاَن.
وعلقت أحلام على الفيديو: "إيمانًا مني وتقديراً للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقاً من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا، وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد، (لا تشلون هم)".
وكانت أحلام أجرت مسحات فيروس كورونا مؤخرًا بعد عودتها من السعودية عقب مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي، إذ عزلت نفسها عن أولادها والتزمت بالحجر الصحي حفاظًا على أسرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.