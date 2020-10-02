المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن يعلن سلبية نتيجة فحص كورونا المزيد

أعلن المرشح الديمقراطي الأمريكي لانتخابات الرئاسة، جو بايدن، أن نتيجة فحص فيروس كورونا التي أجراها جاءت سلبية.

وكان بايدن أعلن في وقت سابق أنه خضع لفحص كورونا في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته ميلانيا.

وتمنى بايدن الشفاء العاجل لترامب وزوجته، قائلا: "نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وتابع، في تغريدة عبر "تويتر": سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته".

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ونشرت كامالا هاريس، التي اختارها بايدن نائبة له، تغريدة مشابهة قائلة إنها وزوجها دوغ "متضامنان مع عائلة ترامب بأكملها".

وفي سياق متصل، أثبتت الفحوصات إصابة رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي رونا رومني ماكدانيال بفيروس كورونا المستجد، بحسب متحدث باسمها.

وأضاف المتحدث: "بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد عائلتها بفيروس كورونا المستجد، تم فحص رئيسة اللجنة للتحقق مما إذا كانت أصيبت بالفيروس".

وجاءت النتيجة لتؤكد إصابتها بفيروس كوفيد- 19 بعد ظهر الأربعاء. وكانت في منزلها في ميشيجان منذ السبت الماضي".