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نيويورك: كانت صورة لزوج من أحذية "كروكس" عائم في بركة نشرها الخميس المغني جاستن بيبر وأرفقها بكلمة "قريباً" كافية ليقفز سهم الشركة التي تنتج القبقاب البلاستيكي في "وول ستريت".
وغالباً ما يشاهَد المغني الكندي البالغ السادسة والعشرين منتعلاً أحذية "كروكس" بمختلف ألوانها.
وسرعان ما بدأ مستخدمو الإنترنت بعد نشر الصورة يتكهنون بتعاون مستقبلي بين بيبر و"كروكس".
وارتفع سعر سهم "كروكس" الخميس في "وول ستريت" بأكثر من 12 في المئة قبل أن يقفل على زيادة بنسبة 6 في المئة.
ولم تعلن "كروكس" شيئاً بعد في هذا الصدد، ولم تُجب الخميس على طلب وكالة فرانس التعليق على الموضوع.
ودرجت الشركة على التعاون مع مشاهير، وقد طرحت في السوق في بداية الأسبوع حذاءً جديداً يلمع ليلاً، صممته بالتعاون مع المغني البورتوريكي باد باني.
كانت هذه تفاصيل خبر تكهنات في شأن تعاون بين جاستن بيبر و"كروكس" ترفع سعر سهمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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