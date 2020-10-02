شكرا لقرائتكم خبر عن فايق عزب يدخل العناية المركزة وزوجته تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان فايق عزب لوعكة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات بمنطقة الدقى، وهو ما كشفه ابن شقيقه طالبا الجمهور بالدعاء له. وكشفت نادية عزب زوجة الفنان فايق عزب، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، تفاصيل حالته الصحية، قائلة: "أنا قمت من النوم لقيت باب الشارع مفتوح، فاتخضيت وافتكرت إنه نزل ونسى الباب مفتوح، فروحت أقفله فلقيت فايق مرمى على الأرض وراسه متعلقة بين البابين، وتقريبا عشان حصل من مدة كبيرة فحصل تأثير على الفقرات".

وأضافت: "أجرينا الأشعة المقطعية وأظهرت أن الغضروف ضغط على النخاع الشوكى وتسبب ذلك في توقف حركة يديه وقدميه، بالإضافة إلى أن التحاليل أظهرت بعض المتاعب وربنا يشفيه"، ومن المقرر أن نجرى اليوم أشعة رنيم مغناطيسى وعلى أساسه سيقوم الطبيب بالتشخيص السليم من حيث إجرائه عملية أو الخضوع للعلاج فقط.

ووجهت الشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بعد تواصله معها بشأن الفنان فايق عزب قائلة: "إنسان قمة في الذوق ومن الناس القليلة في العالم، لأنه رجل محترم وخدوم وبيقف جنب الناس بدون مقابل، وأعتقد من كتر الخير اللى بيعمله إنه مش بينام في بيته، ربنا يجعله في ميزان حسناته، وأدعوا لزوجى الفنان فايق عزب".