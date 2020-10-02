شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين زوجات أوكا وأورتيجا يجبرهم على الانفصال و261 بوسة وراء طلاق أصالة عن زوجها "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية بشكل ساخر، منها سر عمل مطرب المهرجانات حسن شاكوش في مصنع حلويات قبل إتجاهه للغناء، وهل هذا صحيح أم لا؟، وتتناول الحلقة أيضا الأسباب الحقيقية وراء انفصال مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا عن بعضهما بعد فترة عمل تصل لـ 12 عاما.

ويتناول "صحصاح" من خلال الحلقة أيضا، أسرار صورة النجم العالمى ويل سميث مع الفنان المصرى محمد كريم، والشكوك حول ما وراء هذه الصورة، والانطباع الأول لهيفاء وهبى بعد عرض مسلسلها "أسود فاتح"، و2020 عام قاسى على المطربة أصالة، وما هي الصعوبات التي واجهتها بعد إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.