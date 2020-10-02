شكرا لقرائتكم خبر عن العمر حاجة والصور حاجة تانية.. 4 نجمات تألقن فى أحدث سيشن تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص العديد من النجمات على الخضوع لجلسات التصوير "فوتوسيشن" من وقت آخر سواء كانت هذه الجلسات خاصة بالاستعدادات لعمل جديد أو خلال مناسبة معينة أو تكون لها طابع خاص مرتبط بالجو سواء كان فى الصيف وعلى البحر أو الشتاء، ودائماً ما تحرص الفنانات على الظهور بلوك مختلف سواء من ناحية الملابس أو تسريحة الشعر وغيرها ويقمن بنشرها على حساباتهم بمواقع السوشيال ميديا.

وفى السنوات القليلة الماضية أصبحت جلسات التصوير عاملا مهما بالنسبة للفنانات من أجل التواجد وتحديداً مع الاهتمام الكبير بالصور على السوشيال ميديا، إلا أن اللافت للانتباه أن عددا من الفنانات عندما يخضعن لجلسات تصوير تظهرن بشكل مختلف تماماً، ويعتمدن على الإطلالات الشبابية التى ثبت دائماً أن العمر مجرد رقم فتظهر 4 نجمات متألقات فى أحدث سيشن تصوير.

وتأتى على رأس القائمة النجمة ليلى علوى التى تعد من أبرز النجمات التى تخضع لجلسات تصوير أنيقة وجذابة وبمجرد نشر جلسات التصوير الجديدة تجدها حديث السوشيال ميديا وتتصدر محركات البحث جوجل، لاسيما وأنها دائماً ما تظهر باطلالات جذابة وتظهر رشاقتها وأناقاتها وهذا هو الحال فى جلستين التصوير التى خضعت لهما هذا الأسبوع.



ليلى علوي



ليلى علوي فى أحدث جلسة تصوير

نادية الجندى كذلك من النجمات التى تحرص على التصوير من وقت لآخر ودائماً ما تظهر كأنها شابة فى الثلاثين من عمرها وكان آخر "فوتوسيشن" خضعت له فى الساحل الشمالى وأصبحت حديث الشوسيال ميديا بسبب اطلالتها الشبابية الأنيقة.



النجمة نادية الجندى



نادية الجندى تستعيد شبابها

سميرة سعيد أيضاً من النجمات اللاتى تخطف الأنظار دائماً بمجرد نشرها لجسات تصوير جديدة خطعت لها حيث تطفى عليها طابع الشباب طوال الوقت وكأنها فتاة فى العشرينات من عمرها.



سميرة سعيد فى جلسة تصوير

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سميرة سعيد

لبلبة هى الأخرى فى الفترة الأخيرة أصبحت تحرص على التصوير وعمل "فوتوسيشن" وكان آخرها هذا الصيف عندما خضعت لجلسة تصوير على البحر وظهرت بإطلالة شبابية أنيقة.



لبلبة فى أحدث جلسة تصوير



سميرة سعيد



سميرة سعيد فى جلسة تصوير



لبلبة فى أحدث جلسة تصوير



لديفا سميرة سعيد



نادية الجندى



ليلى علوى