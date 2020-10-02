شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يشوق متابعيه لمشاركته فى احتفالات أكتوبر بسيلفى من الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب اللبناني عاصى الحلاني عن مفاجأة لجمهوره ومحبيه حينما أعلن عبر صورة له أثناء تواجده في الطائرة عن توجهه إلى مصر، حيث نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وعلق عليها بكتابة: "الى القاهرة بإذن الله للمشاركة باحتفالات نصر أكتوبر المجيد".



عاصى الحلانى

وكان النجم اللبنانى عاصى الحلانى انتهى من تسجيل أغنية يهديها للشعب المصرى، والتى تحمل اسم" ايوة يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها في احتفالات السادس من أكتوبر.

من ناحية أخرى قام عدد كبير من الشباب المشاركين في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحيط النصب التذكاري، بمدينة نصر، بتقديم وصلات من الرقص وترديد الأغاني الوطنية التي أبرزها "فرحان يا بلادي وبغني بلادي وبقول لأولادي دي بلادنا مصر"، ورفع الشباب المشاركون في الاحتفالية، الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين "تحيا مصر.. تحيا السيسي".

وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى، حيث رفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة.