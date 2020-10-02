شكرا لقرائتكم خبر عن جيم كارى يتحول إلى جو بايدن المرشح لرئاسة أمريكا x برومو Saturday Night Live والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت قناة (إن بي سي) التليفزيونية برومو برنامج "Saturday Night Live"، والمقرر بدأ حلقاته غداً في الثالث من أكتوبر، حيث كشفت خلال البرومو عن مراحل تحول النجم جيم كاري إلى شخصية المرشح الرئاسي جو بايدن، وذلك في إطار تشويق البرنامج للصراع الدائر ما بين بايدن وترامب على كرسى رئاسة أمريكا قبل شهر من الانتخابات في نوفمبر المقبل.



جيم كارى على طريقة جو بايدن

ويعود البرنامج الكوميدى الذى يُبث منذ عام 1975 إلى الشاشات فى الثالث من أكتوبر فى موسمه السادس والأربعين، وبالتالى سيكون الجمهور على موعد مع حلقة خاصة مع جيم كارى، الذى سبق وظهر فى برنامج "Saturday Night Live" عدة مرات خلال السنوات الماضية، ويعود الآن للعب دور بايدن.



جيم كارى يتقمص شخصية بايدن اثتاء التحضيرات

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وكانت أكدت القناة فى وقت سابق لكل متابعيها أن شخصية جو بايدن التى سبق وتم اسنادها لممثلين كثر فى المواسم السابقة من البرنامج سيتم تقديمها على نحو أكبر من أى وقت مضى، حيث أن تلك المرة سيكون بايدن قاب قوسين أو أدنى من كرسى الحكم، فى حين كان دائم ما تُلعب شخصيته فى إطار منصبه كنائب للرئيس أوباما فى ولايته قبل ترامب.

وأمام جيم كارى فى دور بايدن، سيستمر فى تأدية شخصية الرئيس الحالى دونالد ترامب، الممثل إليك بالدوين، الذى بدأ فى عام 2016 تأدية دور رئيس الولايات المتحدة، وسيستمر فى ذلك هذا الموسم الذى متوقع له أن يكون مميزا للغاية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر المقبل.



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أيضًا أعلنت قناة (إن بى سي) عن أنها ستبث خمس حلقات من البرنامج خلال شهر أكتوبر، وبالتالى ستكون تلك الحلقات هى الأولى منذ أن أجبرت جائحة فيروس كورونا العرض على إغلاق الموسم السابق وتعويض ذلك من خلال التسجيل عن بعد، على أن يكون عدد الجمهور فى الاستديو محدود.