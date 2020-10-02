شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى وابنه على متن الطائرة قبل المشاركة باحتفالات أكتوبر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القاهرة مساء اليوم النجم اللبنانى عاصى الحلانى، وابنه الوليد الحلانى، للمشاركة فى احتفالات مصر بأعياد أكتوبر المجيدة، حيث نشر الحلانى، صورة له مع ابنه على متن الطائرة قبل وصولهما إلى العاصمة المصرية، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "إلى القاهرة بإذن الله، للمشاركة باحتفالات نصر أكتوبر المجيد".



عاصى الحلانى وابنه الوليد

وشهد محيط النصب التذكارى بمدينة نصر، توافد حشود ضخمة من عشرات الآلاف من المواطنين المصريين من مختلف الفئات العمرية للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة واستعادة روح الانتصارات، ودعم الدولة المصرية ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب والمخاطر التى تحيط بها.





وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى، ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط أجواء مبهجة، وذلك بناءً على دعوة عدد من الأحزاب السياسية لكافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بالميادين الرئيسية فى المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

وتوافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة، كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.

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وفى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، احتشد المواطنون، أثناء أداء المطرب حكيم بروفات حفل المنصة، المقرر إقامته الرابعة عصر اليوم، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر، أن يشارك فى الحفل المطربين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسى وأحمد عصام.