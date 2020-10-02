شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "اللوكاندة" الخميس القادم على مسرح الريحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان أشرف عبد الباقى لإفتتاح العرض المسرحى "اللوكانده" وذلك يوم الخميس القادم الموافق 8 أكتوبر على مسرح الريحانى، فى تمام الساعة الثامنة مساءا ، على أن يتم عرضه أيام خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع، العرض من بطولة أشرف عبد الباقى ، دياب ، حمدى المرغنى ، ويزو ، مريم البحراوى ، إبرام سمير ، ياسمين سمير ، أميرة حافظ ، محمد حسن ، نورهان منصور ، شريف حسنى .

عرض اللوكانده تأليف كريم سامى ، أحمد عبد الوهاب ، ديكور محمود سامى ، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين ، كلمات أيمن بهجت قمر ، ملابس هالة زهوى ، موسيقى أحمد الموجى ، مدير الفرقة رشدى سلامة ، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى ، والمسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض سيشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح .

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يذكر أن آخر عروض الفنان أشرف عبد الباقى هو عرض " صباحية مباركة " والذى عرض على مسرح أحد الفنادق بجاردن سيتى، من بطولة على ربيع وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى‪.‬

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.