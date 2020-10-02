شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة تطرح كليب "يا معلم" مستوحى من فيلم "باب الحديد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة المصرية رحمة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "يا معلم" بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية كلمات رحمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق عبد الجابر، مكس وماستر شريف عبد الجابر، جيتار مصطفى نصر، والكليب تصوير هاني شانا، ومونتاج واخراج ياسر عبد الرازق.

وتقول كلمات الأغنية: "م الآخر عايزاك يا معلم.. ده أنت هواك في القلب معلم.. و أنا وياك منك بتعلم.. بطمنلك وبسلم.. أوعي تفكر إني ها أسيبك و أنت في آخر الدنيا ها أجيبك .. ما أنت خلاص حطتني في جيبك.. هوه أنا أقدر أتكلم.

أما فكرة الكليب فمستوحاة من قصة حب هنومة وأبو سريع في فيلم "باب الحديد"، وتقمصت رحمة شخصية الفنانة الراحلة هند رستم واستحضار روحها الشقية الخفيفة المرحة داخل الكليب لتعبر بشكل واقعي عن كلمات الأغنية مستعينة بالاستايلست بوسي العدلي في اختيار جلاليب تناسب ايقاع الاغنية، و حتي الإكسسوار من: حلقان وغوايش كثيرة ملونة وخلافه.



رحمة فى كليب يا معلم

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وصرحت رحمة أنها أرادت أن تفاجئ جمهورها بأن تخرج عما اعتاد منها عليه هو شكل البنت الشيك الكلاس في لبسها وأسلوب غنائها الرومانسي الناعم الحالم كما في آخر أعمالها بألبوم "إزاي أنساك" وكذلك بعد آخر أغانيها الوطنية "انتباه يا مصري" التي طرحتها في أعياد أكتوبر العام الماضي، و بأغنية "يا معلم" تثبت أنها أيضا تستطيع تقديم اللون الشعبي.

وأضافت رحمة أن أغنية "يا معلم" تنتمي إلى الطابع المقسوم الشعبي وأنها استلهمت كلماتها من فيلم "باب الحديد" نتيجة حبها الشديد لملك الترسو الفنان الراحل فريد شوقي، موجهة الشكر للملحن عزيز الشافعي والمخرج أشرف فايق على مساندتهم الشديدة لها فنيا و منويا في انتاج الاغنية في هذه المدة القصيرة خاصة بعد تعافيها من مرض كورونا.



كليب يا معلم