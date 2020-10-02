شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من 20 سنة للراحلة فاتن حمامة مع نيللى كريم فى كواليس "وجه القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة نيللى كريم، ذكريات كواليس تصوير مسلسل وجه القمر، الذى عرض عام 2000، لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث نشرت نيللى، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة من كواليس المسلسل، صحبتها بتعليق "مع العظيمة فاتن حمامة، من كواليس مسلسل وجه القمر".





من ناحية أخرى تعاقدت النجمة نيللى كريم بشكل رسمى على البطولة النسائية بفيلم "العميل صفر" بطولة النجم أكرم حسنى، تأليف وإخراج محمد سامى، وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، بناء على قائمة الممثلين، الذين وضع أسماءهم مخرج العمل محمد سامى، حيث من المقرر البدء فى تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر الجارى.

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يشار إلى أن نيللى كريم قدمت آخر أعمالها مسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.

أما المخرج محمد سامى فيحضر لمسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وإنتاج سينرجى.

على جانب آخر، أكد المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365"، أنه قرر تحويل مسلسل بـ"100 وش"، للنجمة نيللى كريم وآسر ياسين، لفيلم سينمائى بدلاً من جزء ثانى له بعد النجاح الذى حققه المسلسل فى دراما رمضان الماضى، وبدأ صناع العمل فى التحضيرات استعدادا لانطلاق التصوير الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الفيلم يتولى كتابته المؤلف عمرو الدالى وتخرجه كاملة أبو ذكرى، وبنفس فريق العمل قائلاً: "الفيلم هيكون بنفس العصابة".