شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر نضال الشافعى فى مسلسل "فى يوم وليلة" مع أحمد رزق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان نضال الشافعى تصوير دوره فى مسلسل "فى يوم وليلة" مع المخرجة شيرين عادل، حيث يجسد فى أحداث العمل شخصية صديق أحمد رزق المقرب، والذى يعيش معه الأحداث المتوالية التى يمر بها فى إطار تشويقى مثير، وأطلق الشافعى "شاربه" ليتناسب مع طبيعة الشخصية التى يقدمها.

مسلسل "فى يوم وليلة" تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.



نضال الشافعى بلوك فى يوم وليلة

وصور نضال الشافعى أيضاً مشاهده فى مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء ويشارك فى بطولته هند صبرى وماجدة زكى وهشام سليم وصلاح عبد الله وندا موسى وخالد أنور ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم.

ويعرض لنضال الشافعى في السينمات حالياً فيلم "زنزانة 7" تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير، وحصد الفيلم حتى الآن إيرادات وصلت إلى 4 مليون جنيه.‏