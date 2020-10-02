شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإهداء حسين الجسمى لحن أغنيته لفريق إسرائيلى بمناسبة "السلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شهر أغسطس الماضى، حدثا استثنائيا ومهما فى تاريخ المنطقة العربية بشكل عام، وللإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، حيث وقعت الإمارات اتفاقية السلام مع إسرائيل، وهو الحدث المهم الذى قد يغير من شكل المنطقة العربية فى الفترة المقبلة، حيث أثنى المجتمع الدولى على تلك الخطوة، وإنهاء خلافات استمرت سنوات طويلة.

الاتفاقية التاريخية بين الدولتين، كان لها الكثير من التداعيات والآثار على كل المجالات، حيث خرج مسئولو البلدين، وأدلوا بالتصريحات التى تؤكد توجه الدولتين لتطبيع العلاقات فى كل المجالات، كان آخرها انتقال اللاعب الإسرائيلى ضياء سبع إلى دبى للتوقيع لنادى النصر الإماراتى قادما من جوانزو الصينى لمدة 3 مواسم، ليصبح أول لاعب إسرائيلى يلعب فى دورى الخليج العربى، بعد اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات.

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وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية

من الناحية الفنية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو كليب لفرقة موسيقية تحمل اسم "نور"، وهى تعزف لحن لأغنية "أحبك" للنجم الإماراتى حسين الجسمى، وعلقت الفرقة من خلالها قناتها على "يوتيوب"، "تكريماً لاتفاقية السلام الملهمة للأمل، أنشأت الأوركسترا الإسرائيلية فرقة النور والمخرج رونين بيليد حداد هذا المقطع تكريماً لدولة الإمارات العربية المتحدة.. ترتيب موسيقى لأغنية أحبك الإماراتية لأرييل كوهين المدير الموسيقى لفرقة النور".

عدد من المواقع العربية تحدثت عن أن النجم الإماراتى حسين الجسمى، هو من أهدى الفرقة الإسرائيلية لحن بعد اتفاقية السلام بين البلدين، إلا أن الجسمى لم تصدر منه أى إشارة إلى هذا الأمر على حسابه.

وفى نفس السياق، نشرت نورة بنت محمد الكعبى وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، الكليب الإسرايلى عبر حسابها وعلقت "فرقة النور الإسرائيلية.. تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتى حسين الجسمى بمناسبة معاهدة السلام".