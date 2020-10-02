شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يعلن مواعيد جديدة للدورة 42 والافتتاح 2 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن تعديل موعد إقامة الدورة الـ42، لتقام فى الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، وذلك لضمان تقديم دورة أكثر أمانا ونجاحا، وفق الإجراءات والتدابير الصحية التى تقرها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وطبقا لمواعيد المهرجان الجديدة، سيتم تنظيم النسخة الثالثة لمنصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، على أن تقام فعاليات "ملتقى القاهرة السينمائى" ما بين 5 و7 من الشهر نفسه.

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ويقول محمد حفظى، رئيس المهرجان، إن فريق "القاهرة السينمائى" سعيد ومتحمس لتقديم برنامج فنى متميز فى الدورة 42، إلى جانب إقامة "أيام القاهرة لصناعة السينما" لتقوم بدورها فى دعم الصناعة التى تواجه تحديات وصعوبات فرضها فيروس كورونا على أنحاء العالم، مؤكدا أنه على مدار الفترة الماضية لم يفقد الأمل فى أن المهرجان سيقام هذا العام كاملا بصورته المعتادة، خاصة بعد نجاح عدد من المهرجانات السينمائية الكبرى مؤخرا في تنظيم دورات آمنة صحيا ومتميزة فنيا مثل (فينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان)، وهو ما زاد من الثقة فى قدرة صناعة المهرجانات، على مواصلة رسالتها فى نشر الوعى والثقافة.

وحرص رئيس المهرجان على التوجه بالشكر، للحكومة المصرية لما تبذله من جهود في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها، بشكل فاق نظرائها من الدول المتأثرة بفيروس كورونا، مؤكدا على التزام "القاهرة السينمائي" بكافة معايير الصحة والسلامة، للحد من انتشار الفيروس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان عمر قاسم، إن هناك نظام صارم سيتم تطبيقه من قبل فريق متخصص خلال فعاليات الدورة 42، لضمان التزام جميع الحاضرين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات خاصة فى الأماكن المغلقة كقاعات دار الأوبرا المصرية (حيث تقام معظم الفعاليات)، وقياس الحرارة، وكذلك تعقيم جميع السينمات والقاعات عقب كل عرض، والفحص الطبى الشامل بشكل يومى لجميع القائمين على المهرجان والضيوف، كما أعلن أيضا عن إقامة مراسم الافتتاح والختام فى أماكن مفتوحة.