شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يستعيد ذكريات طفولته بالظهور في فيلم "اسكندرية كمان وكمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم أحمد الفيشاوى، ذكريات طفولته، حينما ظهر بفيلم "اسكندرية كمان وكمان" للمخرج الراحل يوسف شاهين، والذى كان يصور اعتصام حقيقى للفنانين، ضمن أحداث الفيلم، حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو من الفيلم، وعلق عليه "أنا طلعت في التلفزيون.. فى اسكندريه كمان و كمان ل يوسف شاهين كان بيصور أعتصام حقيقي للفنانين"، حيث ظهر الفيشاوى طفلا، وهو يجلس على قدم والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، ووالدته سمية الألفى.

وكان النجم أحمد الفيشاوي كشف عن كواليس تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "نمبر 2"، حيث نشر صور مع مجموعة عمل الأغنية عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ليشوق جمهوره لقرب صدور الأغنية بعد الجدل الكبير بينه وبين الفنان محمد رمضان، معلقا :" من تحضيرات الفيديو كليب ل نمبر 2".



أحمد الفيشاوى طفلا

وما زال السجال بين النجمين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى لم ينته بعد، فالتصريحات بينهما مازالت مشتعلة بعد أزمة لقب "نمبر 1"، وكانت آخر هذه تلك السجالات للفيشاوى الذى نشر صورا من داخل الاستوديو خلال التحضير لأغنيته الجديدة "نمبر 2" والتي تحمل سخرية من اللقب المفضل لدى غريمه رمضان، وعلق الفيشاوى على الصور: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو "نمبر 1".. الدنيا مولعة".

Advertisements