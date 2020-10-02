شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ينضم لحملة "حب المحلى" لدعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم محمد هنيدى لحملة "حب المحلى" لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "شجع ولاد بلدك، حملة #حب_المحلي وأول مشروع هندعمه اليوم".



هنيدي

وتتعاون شركة فيس بوك مع وكالة إقليمية فى حملتها الجديدة "حب المحلى"، وهى مبادرة من فيس بوك لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تعرضت لأوقات صعبة خلال جائحة كورونا كوفيد-19، وستعمل الحملة على إيصال صوت الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتسليط الضوء على قصصها وتحدياتها للمساعدة على زيادة طلب المستهلكين على ما تقدمه تلك الشركات من منتجات وخدمات.

ومن خلال المبادرة ستتيح فيس بوك لمالكي الأعمال التجارية إمكانية الوصول إلى مركز تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن منصة تشمل 40 دورة تدريبية افتراضية مجانية، يمكن للشركات الاستفادة منها لإتقان مجموعة من الأدوات الرقمية التي تشمل التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوسيع حضورها على الإنترنت، ويمكن للمستهلكين أيضاً الانضمام إلى المبادرة باستخدام وسم #حِب_المحلي لإظهار دعمهم للشركات المحلية ومشاركة تجارب التسوق المحلية.

بنيت فكرة الحملة على رؤية ومفهوم "اللي بينا وبينهم مش بزنس دي عشرة" والتي تركز على الحنين والترابط العاطفي بالمتاجر الموجودة في الأحياء السكنية التقليدية. وظهر هذا المفهوم واضحاً في كل ما يتعلق بمحتوى الحملة بما فيها هوية العلامة التجارية. ويسرد مقطع الفيديو الرئيسي للحملة ثمان قصص تم تصويرها في كل من مصر والأردن ولبنان، ويقدم مشاهد واقعية للأشخاص والمواقع التجارية المحلية، الذين يشاركون تجاربهم وحكاياتهم اليومية.