فن ومشاهير

علي الألفي نجم ذا فويس يحيي حفل غنائي فى ساقية الصاوي

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تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال حفل غنائي للمطرب علي الألفي نجم ذا فويس، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 10 من أكتوبر، على خشبة مسرح النهر الساعة الثامنة مساءً.

 

علي الألفي، مطرب و ملحّن و منتج موسيقي مصري، بدأ نشاطه منذ سن

مبكرة من غناء في الطفولة ثم في كورال الجامعة و حاز على لقب سوبر ستار الجامعة بقناة السويس بعد حصوله على أفضل صوت على مستوى الجامعة أربع سنين متتالية.

 

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بدأ مشواره الاحترافي في القاهرة عام 2007 من خلال فرق الشباب في دار الأوبرا وغيرهم، اشتهر بغناء الشارات و تترات المسلسلات و الأفلام.

 

وكانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة  الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.

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