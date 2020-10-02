محمد رمضان يشارك في فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

أعلن الفنان محمد رمضان انه انتهى من بروفات حفله الذي من المقرر أن يحييه اليوم ضمن احتفالات يوم نصر أكتوبر، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".
كشف رمضان أن الحفل سيقام الليله في الشيخ زايد ، وعلق قائلاً: انتهيت أمس من البروڤة الأخيرة.. وميعادي انهاردة ٨ مساءً في زيد بارك الشيخزايد".
ويذكر أن أخر الأعمال الغنائية لمحمد رمضان هى " يا حبيبي " التي طرحها منذ ثلاثة أسابيع مع ميتري جيمس، وحققت الأغنية مشاهدات جماهيرية عالية علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" تخطت ال 21 مليون مشاهدة.
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والجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان محمد رمضان على التليفزيون هو مسلسل البرنس، الذي تم عرضه في الدراما الرمضانية لهذا العام، تدور أحداثه حول سمكري يعمل مع والده في ورشة وبعد وفاته يحدث مشاكل مع 6 من اشقاءه على الإرث ذلك حيث يدخل السجن وعندما يخرج يبدأ في الانتقام من كل من ظلمه، تأليف وأخراج محمد سامي ، وشارك رمضان في البطولة: أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية،إدوارد، صفاء الطوخي.
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