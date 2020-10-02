تراند اليوم : بتعليق علي صورة .. زينة تكشف عمرها الحقيقي – شاهد

حرصت الفنانة زينة على تهنئة طفليها زين الدي وعز الدين بعيد ميلادهما السابع الموافق 2 أكتوبر.

ونشرت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram صورة لطفليها من ظهرهما ووجهت لهما رسالة كاتبة:”انا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم ..يارب طول في عمري وقدرني اسعدهم واربيهم احسن تربية واطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم،احمدك واشكرك يارب لا املك غير الشكر لله وحده Happy happy happy birthday to my love، العمر كله يارب، والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لاولادي وكل الاطفال، ربنا يحفظهم”.

‎‎

من ناحية أخرى، قدمت زينة في موسم رمضان 2020، مسلسل “جمع سالم” من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع “فيو‎”.‎