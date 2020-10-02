تراند اليوم : الملكة أحلام تخضع لأول تجربة لقاح كورونا – فيديو

خضعت المطربة الإماراتية أحلام للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

نشرت أحلام عبر حسابها على Twitter فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت:

“إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر.

من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة “أنا مدري عن الناس”، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد، كما تنتظر طرح أحدث ألبوماتها.