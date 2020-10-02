تراند اليوم : نسرين طافش هتعرفك روتينها في أوضة النوم

وجهت الفنانة نسرين طافش نصيحة لجمهورها لليلة نوم هادئة ومريحة.

نشرت نسرين فيديو لها وهي تستعد للنوم، ظهرت فيه تداعب قطتها، وكشفت عن طقوسها قبل النوم وكتبت: “آخر خمس دقايق قبل نومك تحدد مزاجك عندما تصحو في اليوم التالي”.

تابعت: “أحصي الأشياء الجميلة التي مررت بها خلال هذا اليوم كل ما تفكر به قبل النوم سيطهى على نار هادية أثناء نومك لينضج عند استيقاظك، تصبحون على حب”.

يشار إلى أن نسرين طافش تشارك في بطولة مسلسل “الوجه الآخر” الذي يعرض حاليا على شاشة cbc، وتجسد شخصية “سارة”.

مسلسل “الوجه الآخر” بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.