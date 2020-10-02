تراند اليوم : خطيبة أحمد سعد تمدحه : مافيش زيه وهوا سي السيد – إتفرج

تنشغل منسقة الأزياء علياء بسيوني هذه الأيام في تحضيرات عش الزوجية الذي سيجمعها بخطيبها أحمد سعد عقب زواجهما.

تحدثت علياء عن سعد وعلاقتها به، ووصفته أن دمه خفيف ويتمتع بكاريزما عالية، مؤكدة أنها لن تتنازل عنه مدى حياتها.

وأكدت علياء في حوار أجرته مع مجلة “أخبار النجوم” أن أحمد سعد “سي السيد” وصاحب الرأي الأول والأخير، ومن وجهة نظرها هذا أمر طبيعي فالرجل لابد أن يكون مسيطرا والزوجة مهمتها أن تكون مصدرا للبهجة والسرور وإسعاده.

وكشفت علياء عن غيرتها الشديدة على أحمد سعد، خاصة من المعجبات اللاتي يتصلن به على هاتفه، مؤكدة أنها بعد الزواج ستلغي هذا الأمر، موضحة أن أحمد سعد مختلف عن أي فنان آخر، يستيقظ مبكرا ويذهب إلى “الجيم” وهي تتواجد معه في كل مكان.

يشار إلى أن أحمد سعد احتفل بخطوبته على منسقة الأزياء علياء بسيوني في 20 أغسطس الماضي.