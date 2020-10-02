تراند اليوم : شاهد .. هذا ماقاله طارق الشناوي عن خالد النبوي – فيديو

كشف الناقد طارق الشناوي عن رأيه في بعض النجوم، منهم الفنان خالد النبوي الذي وصفه بأنه فنان مثقف وقارئ جيد جدا.

أضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج “رأي عام” على قناة Ten، أنه ليس نجم شباك، موضحا أنه لا يدرك هذا الأمر.

تابع، موضحا أن النبوي أحيانا يترك أفلاما مهمة لأن اسمه ليس الرقم 1، وأعطى مثالا فيلم “الخلية” والدور الذي قدمه الفنان محمد ممدوح، مشيرا إلى أن النبوي طالب أن يكتب اسمه بنفس حجم اسم أحمد عز.

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أكمل أن خالد النبوي قد يقوم ببطولة أفلام رديئة ولا تنجح في تحقيق إيرادات لمجرد أن اسمه سيكتب أول اسم.

ووجه طارق الشناوي رسالة للنبوي قال فيها: “مضيعش طاقتك في معارك خايبة” موضحا أن في النهاية الجمهور يضع الفنان في مكانته التي يستحقها.

يذكر أن خالد النبوي ينشغل حاليًا في تصوير أحدث أفلامه “قمر 14”.

فيلم “قمر14” يتكون من خمس حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.