تراند اليوم : هل تعتقد بأن هذة الفتاة شقيقة ياسمين عبد العزيز؟ – صور

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أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حيرة متابعيها، بعد نشرها صور احتفال بعيد ميلاد.
نشرت ياسمين الصور عبر حسابها على Instagram، وكتبت معلقة عليها: “أختي”، ليتساءل المتابعون هل هي بالفعل شقيقتها أم لا؟
وحقيقة الأمر فإن الشابة التي ظهرت مع ياسمين عبد العزيز هي صديقتها المقربة وتدعى “نيفين” نشرت ياسمين صورها من قبل وأكدت أنها أقرب صديقاتها إلى قلبها.
وردت نيفين على ياسمين عبد العزيز قائلة: “ياسمين حبيبتي الوحيدة”.
على صعيد آخر شاركت ياسمين عبد العزيز في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان سيد وبدرية طلبة.