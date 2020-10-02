تراند اليوم : هل تعتقد بأن هذة الفتاة شقيقة ياسمين عبد العزيز؟ – صور

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حيرة متابعيها، بعد نشرها صور احتفال بعيد ميلاد.

نشرت ياسمين الصور عبر حسابها على Instagram، وكتبت معلقة عليها: “أختي”، ليتساءل المتابعون هل هي بالفعل شقيقتها أم لا؟

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وحقيقة الأمر فإن الشابة التي ظهرت مع ياسمين عبد العزيز هي صديقتها المقربة وتدعى “نيفين” نشرت ياسمين صورها من قبل وأكدت أنها أقرب صديقاتها إلى قلبها.

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وردت نيفين على ياسمين عبد العزيز قائلة: “ياسمين حبيبتي الوحيدة”.

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على صعيد آخر شاركت ياسمين عبد العزيز في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى ‏فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، ‏تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎