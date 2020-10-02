تراند اليوم : رامي عياش يحيي مجموعة حفلات في القاهرة والإسكندرية

توجه الفنان اللبناني ​رامي عياش الاسبوع المقبل إلى مصر، لإحياء سلسلة حفلات وأفراح ما بين الإسكندرية والقاهرة.

ومن المتوقع أن يستمع إلى عدة أعمال فنية ستعرض عليه هناك، استعداداً لتحضيراته في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى توقيع مجموعة عقود فنية ضمن أجندة أعماله الفنية.

الجدير ذكره أن رامي عياش أطلق سابقاً أغنيته الوطنية الجديدة “أنا ثائر” بعد حادثة مرفأ بيروت وشاركته البطولة في الفيديو كليب الممثلة الللبنانية كارمن لبس.

ويستعد خلال أشهر قليلة إلى إصدار أغنية جديدة يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها