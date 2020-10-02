تراند اليوم : بالصور.. محطات شائكة في حياة ماجدة الخطيب.. سجن ومخدرات واتهام بالقتل

بلامحها المصرية الخالصة، ونبرة صوتها المختلفة، استطاعت الفنانة ماجدة الخطيب العبور للجمهور العربي في كل مكان.

وفي ذكرى ميلادها التي تحل، الجمعة، حيث ولدت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1943، تلقي”العين الإخبارية” الضوء على أبرز محطاتها الفنية والأزمات الصعبة التي عاشتها.

أحبت ماجدة الخطيب التمثيل وتعلقت بأضواء الشهرة منذ طفولتها، إذ حددت هدفها وقررت أن تكون ممثلة، ولم تواجه صعوبات في تحقيق حلمها، حيث مهد لها خالها الفنان الكبير زكي رستم الطريق، ورشحها للمشاركة بدور صغير في فيلم بعنوان “حب ودلع” إنتاج عام 1960.

نجحت ماجدة في استثمار الفرصة بشكل جيد، وأعلنت للجميع عن موهبتها الفطرية، وبالفعل انهالت عليها العروض الجادة، وشاركت في أعمال مهمة منها “نصف ساعة جواز” أمام رشدي أباظة، وفيلم “لحن السعادة”.

وعندما شاهدها المخرج الكبير حسن الإمام، قال عنها إنها ممثلة رائعة وتمتلك قدرة كبيرة على الانتقال من دور لآخر دون عناء، ومن فرط إيمانه بموهبتها منحها أول بطولة مطلقة في حياتها، وأسند لها دور البطولة في فيلم”دلال المصرية” إنتاج عام 1970.

حقق هذا العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه، ووضع ماجدة الخطيب في منطقة جديدة عليها، وراحت تنتقي أدوارها وتبحث عن أعمال ذات قيمة، وبالفعل شاركت بأفلام جادة في المحتوى والطرح ومن أبرزها “حكمت المحكمة، العوامة 70، حدوتة مصرية، شيء في صدري، الشوارع الخلفية”.

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وخاضت “الخطيب” تجربة الإنتاج وقدمت فيلم”امتثال” عام 1972، لكنها لم تكرر التجربة مرة أخرى.

وكما توهجت على شاشة السينما، تألقت “دلال المصرية” على شاشة التليفزيون وقدمت ما يقرب من 20 مسلسلا منها “زيزينيا، العصيان، ريا وسكينة”.

ولم تستمر حياتها هادئة طوال الوقت، فقد تعرضت للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة، ففي عام 1982 تم اتهامها بقتل مواطن بطريق الخطأ أثناء قيادتها السيارة وهي مخمورة، وسجنت 8 أشهر على ذمة القضية، وتم الإفراج عنها بكفالة مالية قدرت وقتها بـ5 آلاف جنيه.

وفي عام 1985 تم إلقاء القبض عليها وبحوزتها كمية كبيرة من المخدرات وصدر حكم بحبسها 5 سنوات.

وبعد حياة حافلة بالعطاء الفني، ومليئة بالمواقف الصعبة رحلت ماجدة الخطيب عن الحياة في 16 ديسمبر/ كانون الثاني 2006 بعد صراع مرير مع مرض خطير بالرئة.