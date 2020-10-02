رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة منة فضالي عن خضوعها لتدريبات على رقصة السالسا الشهيرة، مع مدرب متخصص، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
وظهرت منة في الفيديو التي شاركته مع جمهورها ومتابعيها على "إنستجرام"، بصحبة مدربها وهي تؤدي بعض الحركات الخاصة بالرقصة الشهيرة، معلقة "سالسا أول مرة".
جدير بالذكر أن منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسلين الأول مع الفنان هيثم شاكر بعنوان "حب عمري"، والثاني كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة والفنانة ريهام حجاج.
ويُعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "زنزانة 7"، بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، إخراج إبرام نشأت.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| منة فضالي تتدرب على ممارسة رقصة "السالسا" لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.