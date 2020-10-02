أحمد أدم ينتهي من تصوير أفيش فيلمه الجديد ويغير إسمه إلى "طالع مطلع"

رنا صلاح الدين - أوشك الفنان أحمد أدم من تصوير فيلمه الجديد، الذي كان يحمل أسم "صابر وراضي"، ويشاركه بطولته كلا من الفنانين محسن محيالدين، ورزان مغربي، وأخرين، وهو قصة ومعالجة سينمائية لؤي السيد، وسيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، ومن إخراج أكرم فريد،وإنتاج أحمد السبكي.

وأكدت مصادر من داخل العمل في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، إن فريق عمل الفيلم يتبقى لهم 4 أيام فقط وينتهي من تصوير العملبالكامل، مشيرين إلى إن هذه الأيام بالكامل تصويرهم خارجي، وفِي يوم منهم سيكون تصويره في الساحل الشمالي أو مدينة الأسكندرية.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن الفيلم تم تغيير إسمه من "صابر وراضي" إلى "طالع مطلع"، مشيرين إلى إنهم قدموا الأسم الجديد للرقابة،وتمت الموافقة عليه، حيث إنه من المنتظر أن يعلن فريق عمل الفيلم عن إسمه الجديد بعد الإنتهاء من تصويره.

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وأشارت إلى إن فريق عمل الفيلم انتهى من تصوير الأفيش الخاص به، إضافة إلى إن مخرجه أكرم فريد انتهى من مونتاج ما تم تصويرهبالكامل.

ويقدم خلال الفيلم أغنية لكلا من المطربين محمود الليثي وأحمد شيبة وعبدالباسط، وستكون في أحداث العمل خلال مشهد عيد ميلاد راضيالذي يجسد شخصيته الفنان محسن محي الدين، ويقوم صابر الذي يجسد شخصيته أحمد أدم بعمل مفاجأة له بهذا العيد ميلاد وهؤلاءالمطربين.

يذكر إن أخر أعمال الفنان أحمد أدم السبنمائية كان فيلم "قرمط بيتقرمط"، الذي طرح في عام 2019 الماضي.