صور| الكشف عن تمثال برونزي لهاري بوتر في ساحة ليستر

رنا صلاح الدين - تم الكشف عن تمثال لشخصية "هاري بوتر" الشهيرة فى ساحة ليستر في بريطانيا خلال الساعات الأخيرة.

وانضم هاري بوتر إلى مجموعة شهيرة من شخصيات الأفلام الخالدة خلال الـ100 عام الماضية فى موطن السينما فى لندن.

ويعد التمثال برونزى صبى الساحر على عصاه Nimbus2000، وهو يطير فى الهواء.

تمثال هاري بوتر

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ويصادف العام المقبل الذكرى السنوية العشرين لهذا الفيلم، الذى كان عرضه العالمى الأول في عام 2001 فى ليستر سكوير.

وينضم بوتر إلى شخصيات أيقونية أخرى من الأفلام مثل لوريل وهاردي وماري بوبينز ومستر بين وبادينجتون ليكون جزءا من معرض "مشاهد في الساحة" السينمائي في ساحة ليستر.

تمثال هاري بوتر