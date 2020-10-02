صورة| رسالة مثيرة من ليدي جاجا لجمهورها عبر لوحة إعلانات ضخمة

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رنا صلاح الدين - وجهت النجمة العالمية ليدى جاجا رسالة إلى جمهورها من خلال لوحة إعلانات ضخمة في شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
وكتبت ليدي جاجا على اللوحة الضخمة: "أنا هنا لخدمة العالم وإلهام أكبر عدد ممكن من الناس".
وتداول هذه الرسالة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك في الوقت الذي خضعت فيه "جاجا" إلى جلسة تصويرية جديدة.
وجاء أيضا في رسالة ليدي جاجا: "جميعنا نستحق السعادة، جميعنا مهمون ولنا قيمة في هذه الحياة، أحيانًا كل ما يلزم هو الصبر والثبات لنتعرف على قوتنا الحقيقية ونكتشف ذاتنا، وهذه رسالتي من كروماتيكا".
ومن ناحية أخرى، قررت ليدي جاجا تأجيل سلسة حفلات جولتها الغنائية "Chromatica" لصيف 2021، حيث كان يتوقع البعض أن الحفلات ستقام نهاية العام وتحديدا بعد انتهاء فيروس كورونا.
لوس أنجلوس
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