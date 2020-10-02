تعرف على تفاصيل الفيلم الجديد للنجم الهوليودي زاك إيفرون

رنا صلاح الدين - تعاقد النجم العالمى زاك إيفرون على دور البطولة فى النسخة المعادة من فيلم "Firestarter".
فيلم "Firestarter" أنتج من قبل في عام 1984، فهو مقتبس من رواية "ستيفن كينج" الكلاسيكية.
ويركز الفيلم على فتاة صغيرة تطور قوى الحركة والقدرة على رؤية المستقبل، لكن تم اختطافها من قبل وكالة حكومية غامضة تخطط لتسليح مهاراتها الخارقة واستخدمها لصالحها.
وسيكون الفيلم من إنتاج مشترك بالتعاون بين Universal Pictures و Blumhouse Productions و Weed Road Productions.
وتبدأ أحداث الفيلم عندما يتقابل كل من (أندرو، وفيكي) فى إحدى الكليات العملية أثناء عملهما كمتطوعين لإجراء التجارب العلمية عليهما، يدخلان فى تجربة علمية غامضة لتحريك الأشياء عن بعد.
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