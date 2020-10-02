فيديو.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مارلين مونرو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الجمعة 2020/10/2 07:09 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/10/2 07:09 م بتوقيت أبوظبي

جذبت الفنانة المصرية هنا الزاهد أنظار متابعيها بإطلالة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام". وخضعت الزاهد لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة ساحرة تشبه النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو (1926- 1962). Advertisements

وظهرت الزاهد مرتدية فستاناً أحمر مفتوحاً وتسريحة شعر شقراء تشبه إطلالة مارلين مونرو. وتستعد هنا الزاهد لخوض أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بعمل ينتمي لنوعية أعمال المؤلفة من 45 حلقة.

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