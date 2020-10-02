فيديو| منة فضالي تتعلم رقص "السالسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

بدأت الفنانة منة فضالي، مؤخرا، تعلم "رقصة السالسا"، وهو ما كشفت عنه عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت فضالي، فيديو لها أثناء تعلمها الرقص، وعلقت: "السالسا.. أول مرة".

يعرض حاليا لمنة فضالي، في السينمات فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج إبرام نشأت.

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