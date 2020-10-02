جيهان نصر.. قصة موقف لا تُحسد عليه ونجمتان تمنت الوصول لمكانتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رغم أن سنوات اعتزالها للتمثيل، اقتربت من ربع قرن تقريبًا، إلا أن الجمهور مازال بقراءة كل ما يُكتب عنها، ويبحث عن أحدث ظهور لها، فهي واحدة من جميلات التسعينيات، شاركت في بطولة عدة مسلسلات تليفزيونية ومسرحيات، حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، وكانت شاهدة على ميلاد نجمة تزداد بريقًا في كل عمل، هي الفنانة جيهان نصر.

جيهان نصر لم تستمر كثيرًا في العمل الفني، إذ ارتبطت برجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، واعتزلت الفن، وارتدت الحجاب، وأنجبت 4 أبناء (3 بنات وولد)، وفضّلت الحياة الأسرية على عالم الأضواء والشهرة.

كان الظهور الأخير لجيهان قبل أيام في حفل قدمه الموسيقار الكبير عمر خيرت في دار الأوبرا المصرية، وقبله بعدة أشهر حضرت عرض "الملك لير" على مسرح كايرو شو، والذي يقدمه الفنان الكبير يحيى الفخراني.

لقاءات جيهان التليفزيونية ليست بالكثيرة، لكن بينها لقاء أجرته مع الفضائية المصرية، وآخر مع واحدة من القنوات العربية، ونستعرض أبرز التصريحات التي جاءت على لسانها في اللقائين:

- بدأت في برامج الأطفال وتوقفت في الثانوية العامة، ثم عدت من خلال المسرح والإعلانات، والجمهور يتذكرني من الإعلانات لأن التليفزيون يدخل كل البيوت.

- بالنسبة للوطن العربي عرفني الجمهور من مجال الإعلانات، وبعده عملت في الفيديو، ومن أعمالي في الدول العربية "دكتور في الغربة" و"قصر فوق الرمال" والذي كان باللهجة السعودية، وفيه قدمت دور بنت دلوعة و"جنونة"، والجمهور أحبني وباب يناديني باسم الشخصية "فايزة".

- قدمت مسلسل اسمه "التضحية" صعيدي، وكانت الشخصية بنت يضغط عليها شقيقها ماديا ومعنويا، فتعاني من كبت كبير، وتلجأ لحيلة بإدعاء الجنون، حتى تسيطر على الأمور، وتعود لحبيبها.

- "أول مشهد عملته في (المال والبنون) كنت حاسة إني مش ماسكة أعصابي كويس مع إني وقفت أدام كاميرات كتير بس التليفزيون المصري حاجة مختلفة، وكنت حابة اتواجد فيه من خلال عمل قوي وانا متمكنة، لكنها رهبة التليفزيون المصري".

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- شاركت في فيلم "زيارة السيد الرئيس" وحصلت على جائزة الثانية من مهرجان الإسكندرية، وعنه قالت "واحنا بنعمل الفيلم ده بالذات كان الكل متوقعين له جائزة، السينما وقتها كانت في حالة ركود نوعا ما، وجه الفيلم اتشدينا للقصة جدا والمنتج كان بيصرف على الفيلم كويس كنا متوقعين كذا جايزة".

- وافقت على المشاركة في مسرحية "أنا والنظام وهواك"، كبديلة للفنانة دلال عبدالعزيز، وفي 10 أيام حفظت الاستعراضات التي كانت تؤديها لأول مرة، وعن الموقف قالت "كنت في موقف لا أحسد عليه، كان نفسي اقف على المسرح واعمل استعراضات، فوافقت على المسرحية، وحفظت 5 استعراضات ومكنتش عملت استعراضات قبل كده كنت عايزة المسرحية وقلت اتحدى نفسي".

- عن طموحها "مش عارفة بس دايما احب لما أدخل أي حاجة أكون متميزة".

- منذ طفولتي وقبل أن أتخيل أنني سأدخل عالم التمثيل، وعيني على الفنانة فاتن حمامة، ممثلة جميلة جدًا، هي ومدام ماجدة، كل واحدة لها اتجاه لكن تركيبة الشخصية واحدة، تمثلاه بتلقائية وتحبان ما تقدمان، وأتمنى الوصول لمكانتهما".

- عن مسلسل الطوفان "اعتذرت في البداية عنه، لأن الشخصية تظهر من منتصف الحلقات، لكن أستاذ رائد لبيب طلب مني القراءة أولاً، وبعدها وجدت الدور صعب فعلًا لفتاة تعاني من الشيزوفرينيا، تتحدث كأنها شخصية أخرى غير التي هي عليها في الواقع، ولم يكن لي أسبقية في تقديم مثل هذا النوعية من الأدوار المركبة، وحاولت الاعتذار مرة ثانية لأن الدور أكبر مني، لكنه أكد لي أنه سيساعدني، فوافقت، وقدمته ببساطة شديدة وكنت أقنع المشاهد أنها تتكلم بصدق، ثم يتفاجئ أنها نجحت حتى في الضحك على الدكتور الذي يعالجها".

- عن استكمالها لشخصية الفنانة فايزة كمال بمسلسل "المال والبنون"، قالت "كنت مرعوبة اني جاية بدل فنانة سابقة، مبحبش اقع في مقارنة، هنا فيه شخصية مرسومة من قبل، ده من أسباب رعبي الشديد جدا".

- نصيحتها لأي وجه جديد "احترام الشيء اللي بتقدمه مهما كان، وتجتهد فيه وتبذل قصارى جهدك وتعمل اللي عليك، أكيد ربنا هيوفقه وهيوصل لقلب الناس ان هو اهتم، لأن الجمهور بيحس لما حد بيستهتر بيه".

جيهان نصر من أشهر أعمالها التليفزيونية: "بريء في ورطة"، "المال والبنون 2"، "من الذي لا يحب فاطمة"، "الأبطال"، و"أصل وخمس صور".