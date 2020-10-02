بينها صورتها بفستان الزفاف.. شاهد صور جيهان نصر في مراحل عمرية مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عادت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، للأضواء من جديد بعد غياب أكثر من 20 عامًا منذ اعتزالها الفن بعد أخر أعمالها "الأبطال"، وابتعادها تمامًا عن وسائل الإعلام، حتى ظهرت مساء الأربعاء الماضي، في حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

ظهور "جيهان"، أعاد لأذهان الجماهير صورتها القديمة وأشادوا بمظهرها مؤكدين أنها مازالت محافظة على شبابها وأناقتها، منذ أن خطفت قلوب الجميع في فترة التسعينات، ونرصد لكم مجموعة صور لها من مراحل عمرية مختلفة.