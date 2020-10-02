إيرادات الخميس.. "Greenland" يحافظ على الصدارة و"Mulan" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 1 أكتوبر، فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 152 ألفًا و966 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 109 آلاف و748 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 34 ألفا و838 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "trolls world tour" وحقق 30 ألفًا و274 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "the outpost" بطولة Scott Eastwood، محققًا 22 ألفًا و129 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "unhinged" محققا 19 ألفًا و40 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "The New Mutants" والذي حقق 18 ألفًا و231 جنيها.

في الترتيب الثامن جاء فيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 16 ألفا و720 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Pinocchio" وحقق في شباك التذاكر 12 ألفًا و673 جنيهًا، ليأتي فيلم " The Invisible Man" في المركز العاشر بعد تحقيقه 12 ألفًا و145 جنيها.