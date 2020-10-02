منى هلا تستعرض ملابس صممتها: أول مرة أخرج بحاجة فصلتها بنفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: استعرضت الفنانة منى هلا، ملابس صممتها بنفسها خلال نشر صورة لها، وهي ترتديها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت "منى"، على الصورة قائلة: "أول مرة أخرج بحاجة فصلتها وشطبتها بنفسى، وإحساس جميل جدًا إنك تلبس حاجة إنت اللي عملتها". من ناحية أخرى، كان آخر أعمال منى هلا السينمائية فيلم "ليل خارجي"، بطولة كريم قاسم، شريف الدسوقي ومن إخراج أحمد عبدالله السيد. كما شاركت في مسلسل "ليالي الشمال"، والتي تدور قصته حول اللاجئين السوريين في أوروبا، بطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي، من تأليف وإخراج عماد النجار.

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