هدد والده بالانتحار فصفعه ونجا من الموت بأحد أفلامه.. تصريحات أحمد السقا لـ"معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد السقا في حلقة أمس الخميس ببرنامجها "معكم" المعروض عبر قناة cbc، وخلال الحلقة تحدث السقا عن العديد من التفاصيل المتعلقة بمشواره الفني كما تطرق إلى حياته ما قبل الشهرة وتحديدًا مرحلة الدراسة، وروى خلال اللقاء العديد من الأسرار والمواقف التي مر بها طيلة حياته.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز تصريحات "السقا"، لبرنامج "معكم منى الشاذلي":

- مجدي كامل كان ينفق علينا خلال فترة دراستنا بمعهد الفنون المسرحية، نظرًا لامتلاك والده سوبر ماركت كبير وامتلاك شقيقة توكيل إحدى الماركات العالمية.

- نفذنا العديد من الكوارث خلال فترة الدراسة، وكنا نحصل على المأكولات من المتجر الخاص بوالده، حتى تم ضبطنا في إحدى المرات.

- كنت أحصل على منحة 14 جنيها بشكل دوري في المعهد نظرًا لتفوقي: "كنت بطلع الأول على الدفعة، والمبلغ ده كان معيشنا".

- رامز جلال بمثابة شقيقي وأحمد حلمي كان يعيش بطريقة بوهيمية خلال فترة الدراسة.

- كنت أقيم خلال فترة الدراسة في غرفة ببدروم في المنيل، مع مجدي كامل.

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- أحمد حلمي ومجدي كامل ورامز جلال ومحمد سعد، شركائي في المغامرات الدراسية، بجانب "محمد الوكيل"، العقل المدبر لكل ذلك.

- حركات الأكشن يجب أن تكون مدروسة ومتبعة لإجراءات الأمان، وأنوي تقديم أسلوب مختلف من الأكشن على السينما المصرية في فيلم "العنكبوت".

- نجوت من الموت خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "تيمور وشفيقة"، بسبب خطأ مصمم المعارك، وتسبب لي الحادث في حروق، وأرى إني نجوت بسبب دعوات محبيني.

- مشهد الانفجار كان خطيرا وصرخة منى زكي كانت حقيقية، فهي كانت ترى الانفجار قبلي، وتم إعادة تسجيل الصوت كي تنادي على "تيمور"، بدلًا من "أحمد".

- عرضت منى الشاذلي بعض الشخصيات التي قدمها السقا خلال مشواره الفني، من بينها ملابس محروقة من فيلم "تيمور وشفيقة".

- والدتي كانت تتقن اللغة الفرنسية وكان تتحدث بها طيلة الوقت مع والدي في المنزل، بينما كان يتحدث والدي عدة لغات.

- في إحدى المرات هددت والدي بإلقاء نفسي من الشباك، فأمسك بس وأخبرني أن أقفز وعندما تراجعت، صفعني على وجهي ولقنني درسًا وهو ألا أقول ما لا استطيع تنفيذه.