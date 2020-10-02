بعد إهدائه لوحة جديدة لها.. نبيلة عبيد توجه رسالة للفنان قصي طارق

نشرت النجمة نيبلة عبيد صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



واعربت نبيلة عن امتنانها للفنان قصي طارق على اللوحة التي اعدها من اجلها ، حيث علقت قائلة :" الفنان العالمي العراقي الأصل الاميركي الجنسيه قصى طارق أهداني لوحة فنيه جميله من أبدعاته استوحاها من احدى روايات الف ليله و ليله واختارني بطله لها".

وتابعت : "شخصية قصة الف ليله اسمها الورد

في الاكمام والسبب في تسميتها بهذا الاسم لفرط رقتها وكمال بهجتها كما كتب في اهداؤه الكثير من الكلام الانيق الذي يشبهه.. أشكرك يا صديقي ودائما هداياك الجميله تسعدني.. مساء الورد على عيونكم" ، وتفاعل الجمهور مع الصورة ليعرب عن جمال اللوحة .



ويشار الى ان اخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة" الذي خاضت به السباق الرمضاني

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الماضي، ويُعد المسلسل أول عمل يجمع بين نادية الجندي ونبيلة عبيد، بعد سنوات تنافسهماعلى شباك التذاكر في الثمانينات والتسعينات.

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن الآن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون الأخرى في الاستحواذ على الفيلا.

يذكر ان العمل بطولة نادية الجندي ، هالة فاخر ، سميحة ايوب ،تاليف امين جمال ، ابراهيم محسن ، احمد ابو اليزيد توفيق ومحمد فتحي عبد المقصود ، اخراج وائل احسان.