عمرو حسن يقدم 3 حفلات شعرية فى يومين بساقية الصاوي

يقدم الشاعر الشاب عمرو حسن، بعد أشهر غياب، ثلاث أمسيات شعرية موسيقية بساقية عبدالمنعم الصاوي، أمسية يوم الخميس 8 من أكتوبر فى تمام السابعة والنصف مساءً، وأمسيتان يوم الجمعة 9 أكتوبر فى تمام الرابعة والسابعة والنصف مساءً على مسرح النهر.

حقق عمرو حسن نجاحًا كبيرًا

وأصبح من أهم الشعراء فى مصر والوطن العربى وتم تكريمه وحصل على أكثر من جائزة، مثل جائزة الشعر من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزة الشعر فى أسبوع الجامعات.

Advertisements

وجائزة ساقية الصاوي التشجيعية وجائزة مجلة الثقافة

الجديدة لأفضل ديوان وجائزة معهد جوته اﻷلمانى، كما حاز على جائزة أحمد فؤاد نجم عن ديوان باندا كأفضل ديوان في شعر العامية لعام .2016

وكانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.