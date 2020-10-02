أحلام الشامسي تحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد

أعلنت المطربة أحلام الشمسي عن حصولها على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بالأمارات، وذلك عبر حسابها على موقع التطبيقات الشهير" سناب شات".

نشرت أحلام على سناب عدة فيديوهات مصغرة توضح خلالها عن دور دولة الأمارات قائلة : "تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها بلادي الأمارات وانا كلي ثقة في القيادة الرشيدة والقطاع الطبي الأماراتي ، ورغبة مني في انهاء هذة الجائحة التي

أضرت بالعالم أجمع قررت اليوم أن أخذ تطعيم ضد فيروس كورونا وكلي أمل ودعواتكم أن هذا الفيروس لا يكون له وجود عن قريب".

والجدير بالذكر أن أخر أغنية للمطربة أحلام شمسي كانت" أنا ما أدري عن الناس" التي تم طرحها منذ تسعة أشهر والتي تبدأ بـ: "أنا ما ادري عن الناس

.. لا حبو وش يجيهم ولا ادري عن جروح الناس ولا السهد ف/لياليهم ولكن لو سألتوني عن اللي في قلبي وعيوني".

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الأغنية كلمات الأمير بدرالدين عبد المحسن، والحان طلال، توزيع يحيى الموجي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" تخطت 3 مليون، كما شاركت أحلام في فعاليات اليوم الوطني السعودي بحفلها في جدة التي أحيته بدون جمهور نظراً للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

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