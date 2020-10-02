صورة عاصي الحلاني يشارك في احتفالات اكتوبر

شارك الفنان عاصي الحلاني جمهوره اليوم صورة جديدة له ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهر الحلاني وهو في الطائرة المتجهه الى القاهرة استعدادا لاحتفالات نصر اكتوبر المجيد وعلق قائلا :"الى القاهرة باذن الله للمشاركة في احتفالات نصر اكتوبر" ، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيق .

ويشا رالى ان اخر اعمال الفنان

عاصي الحلاني اغنية "رجعتيني لبدايتي" وطرحها مؤخرا على شكل فيديو كليب وذلك عبر القناة الخاصة لشركة روتانا المنتجة للكليب وذلك عبر موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب" ، واهدى عاصي الاغنية الى زوجته بمناسبة مرور 25 عاما على زواجهما ، وظهر عاصي في الكليب وهو يرتب لحفلة خاصة ليحتفل بزوجته ويستعرضان العديد من الصور التي تعبر عن رحلتهما معا خلال 25 عام ، وتم تصوير الكليب بمنزل عاصي ، كلماعبير ابو اسماعيل ، الحان حسان عيسى ، توزيع عمر صباغ ومن اخراج احمد المنجد ، واغنية "بعشقك"كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طونى سابا، أما الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخر، ونخطت حاجز ال3 مليون مشاهدة على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "انستجرام" .