صورة عاصي الحلاني يشارك في احتفالات اكتوبر

شارك الفنان عاصي الحلاني جمهوره اليوم صورة جديدة له ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .
وظهر الحلاني وهو في الطائرة المتجهه الى القاهرة استعدادا لاحتفالات نصر اكتوبر المجيد وعلق قائلا :"الى القاهرة باذن الله للمشاركة في احتفالات نصر اكتوبر" ، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيق .
ويشا رالى ان اخر اعمال الفنان
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