الثلاثاء.. مصطفى رزق يحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل غنائي للمطرب مصطفى رزق، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من أكتوبر، وذلك على خشبة مسرح النهر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
مصطفى رزق من مواليد 4 سبتمبر 1962، أسواني منمدينة إدفو، انتقل إلى القاهرة ليدرس العمارة في كلية الفنون الجميلة، وقد امتزجت داخله أشكال الموسيقى الجنوبية والمعاصرة.
تعلم العزف على العود ثم بدأ في تلحين أغانيه
استمر رزق في استكشاف أشكال الموسيقى المختلفة حتى عام 2014، الذي صدر فيه ألبومه الأول "باب اللوق"، واتخذ منه طريقًا جديدًا لتقديم موسيقى البلوز بشكل مصري معاصر وجديد.
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