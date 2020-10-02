شاهد..أحمد الفيشاوي طفلاً في فيلم أسكندرية كمان وكمان

نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو من فيلم أسكندرية كمان وكمان ، وذلك عبر حسابه على موقع تبدل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".

ظهر أحمد في الفيديو طفلاً صغيراً يجلس على قدم والده الفنان فاروق الفيشاوي بجانبهما والدته سمية الألفي ، في مشهد اعتصام الفنانين أمام نقابة المهن السينمائية، وعلق علي الفيديو مازحاً: أنا طلعت في التلفزيووون ، في أسكندريه كمان و كمان ل يوسف شاهين كان بيصور أعتصام حقيقي للفنانين..جمعة مباركة.

ويشار أن فيلم أسكندرية كمان وكمان هو فيلم مصري أنتج عام 1990، يتحدث الفيلم عن علاقة يوسف شاهين بـالممثل محسن محي الدين والتي كانت قد سببت لشاهين ألماً كبيراً، وتتقاطع هذه العلاقة مع اعتصام الفنانين الشهير في الثمانينات في نقابة الفنانين لاعتراضهم على القمع الممارس عليهم من السلطة ورفضهم لقانون الفنانين القامع لحريتهم في اختيار نقيبهم، الفيلم تأليف يسري نصر الله، إخراج يوسف شاهين،

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ومن أبطال الفيلم: حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، تحية كايروكي، عبلة كامل، يوسف شاهين، محمد هنيدي.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي هو فيلم " الحارث" الذى تم عرضه في أغسطس من هذا العام، تدور أحداث الفيلم حول زوجين تنقلب حياتهما بعد أن تروى لهما خرافة أثناء شهر العسل عن ليلة يغيب قمرها ويبحث الشيطان فيها عن عروس، الفيلم تأليف محمد عبدالخالق، إخراج محمد نادر، وشارك أحمد في البطولة : ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل.

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