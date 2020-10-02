من المطار.. محمد رشاد يستعد لحفلته اليوم

نشر المطرب محمد رشاد صورة له مع مدير أعماله في المطار، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر رشاد في الصورة على خاصية "ستوري" بإنستجرام أمام الطائرة مع مدير أعماله سيكا سمير استعداداً لحفلته اليوم الساعة 6 في ميدان المحطة من ضمن احتفالات نصر6 أكتوبر، وعلق عليها قائلاً: إلي قنا..

يشار أن المطرب محمد رشاد شارك في أعمال فنية عديدة منذ بداية مسيرة، كان أولها غناؤه لتتر مسلسل سلسال الدم. المسلسل من بطولة الفنانة الكبيرة عبلة كامل، الأغنية من كلمات إبراهيم عبد الفتاح وألحان زياد الطويل وتوزيع أحمد صالح،

شارك رشاد أيضا في غناء الأغنية الدعائية لفيلم كرم الكينج بطولة محمود عبد المغني وريهام حجاج والأغنية باسم "أهل الكلام"، الأغنية من كلمات ناصر المتولي، ألحان مصطفى حجاج وتوزيع باسم منير، ومن أبرز مشاركاته الفنية غناؤه للأغنية الدعائية لإحدى شركات الاتصالات والتي أذيعت في شهر رمضان 2015 وقد لاقت نجاحا كبيرا الأغنية تحمل اسم "فاعل خير"، كلمات نصر الدين ناجي، ألحان أحمد فرحات، وقد أصدر رشاد أيضا في نفس الشهر أغنيتان واحدة بمناسبة شهر رمضان الكريم وتحمل اسم "هات العيش"، كلمات بهاء الدين محمد ألحان : حسين محمود توزيع، والأخرى إهداء لشهداء الوطن "تحيا مصر"، فهي كلمات نور الدين محمد، ألحان مصطفي العسال، توزيع محمد العشي، شارك رشاد في احتفالات أكتوبر وذلك من خلال أوبريت مصر المكان والمكانة الذي طرحته وزاره الدفاع وتم تصويره في استاد الدفاع الجوي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيه العديد من النجوم. الأوبريت من كلمات الشعر محمد البوغه وألحان خالد الشيخ وتوزيع عمرو عبد العزيز.

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ويذكر أن آخر أغنية للمطرب محمد رشاد هى "في غيابه تمام" والتي تم طرحها منذ شهر، كلمات هشام عبدالحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أسامه عبدالهادي، وحققت الأغنية ألفين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".