أحمد فلوكس يلخص الحب من وجهة نظره

نشر أحمد فلوكس صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
ولخص فلوكس الحب من وجهة نظره حيث علق قائلا :"الحب عند الرجالة خصوصا لو رجالة بمعنى الكلمة بيكون مصدر القوة اللي بيعيش بيها والسكينة والخنجر اللي ممكن تموته هتحب يعني هتضعف، بس الحكمة إنك تلاقي الشخص اللي يحترم ضعفك وميجيش عليك يشوف ضعفك في حضنه قوة حب منك ليه مش إنك ضعيف يعرف أنك بتحبه
ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" الذي تم عرضه على شاشات التليفزيون العام الماضي في سياق احتفالات اكتوبر ، وحقق الفيلم ثاني أعلى إيرادات في موسم عرضه عيد الفطر 2019 وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية والأعلى إنتاجا في السينما المصرية حيث تخطت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه مصري، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، إنعام سالوسة، شريف منير ، محمد رجائي، هند صبري وسليمان عيد، إخراج وتأليف شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق.
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